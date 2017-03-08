İbrahim Karagül: Bizim Viyana’yı yeniden kuşatma gibi bir hesabımız yok!

“Hayır” cephesinin, bir demokratik tercih olmanın ötesine geçip, daha önceki müdahaleler gibi, yeni bir dış müdahale aracına dönüşmesi gibi bir tehlike söz konusudur.

Bu yüzden dışarıdaki cephe kadar içerideki ortaklarına da dikkat edilmelidir. İç hesaplarla dış müdahale aracı haline gelenlerin, bu küresel oyunda Türkiye’yi durdurma aparatına dönüşenlerin oluşturduğu tehdit ortadadır.

Ama yeni bir durum var: Bundan önceki müdahaleler Türkiye’yi yeniden kontrol altına almaya, küçültmeye, sınırlandırmaya, yönetilebilir alana çekmeye dönüktü. Referandum meselesinde gördüğümüz tablo ise farklı.

Hepsini bir Türkiye korkusu sarmış. Kontrol altına almak yerine etkisini azaltmaya çalışıyor, savunmaya geçiyorlar. Bu da Türkiye’nin ne kadar güçlendiğinin göstergesidir.

Oysa bizim Viyana’yı yeniden kuşatma gibi bir hesabımız yok!

İbrahim Karagül’ün yazısı