İbrahim Karagül: BAE yönetimine karşı ’15 Temmuz davaları’ açılmalı

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Katar kriziyle, Basra Körfezi’nde patlayan yeni kriz ve Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi arasında ne tür bir bağlantı var?

15 Temmuz’dan altı ay önce Gerçek Hayat dergisinde kapak dosyası yaptığımız “çokuluslu darbe” hazırlıklarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ın rolü nedir?

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Körfez İşbirliği Konseyi’ni dağıtacak noktaya gelen, istihbarat savaşlarıyla devam eden, Katar’ın işgalini bile gündeme getiren, Türk üssünün kapatılmasını öncelikli talimat olarak öne çıkaran kriz, sadece Katar’ı değil aynı zamanda Türkiye’yi de mi hedefliyordu? 15 Temmuz darbe ve iç savaş planları başarısız olunca birileri “terör örgütleriyle de ortaklık kurup” yeni bir senaryoyu mu harekete geçirdi?

BAE yönetimine karşı “15 Temmuz davaları” açılmalı

Bunların tamamının cevabı maalesef “evet”. Batı’dan FETÖ ile yürütülen müdahalenin bir başka ayağı coğrafyamızda bazı ülkeler üzerinden servis edildi. BAE’nin darbe girişimi için “FETÖ’ye üç milyar dolar” para aktardığı zaten ortaya çıkmıştı. BAE ve onun kontrolündeki, (aslında ABD-İsrail kontrolünde) Muhammed Dahlan’ın Türkiye’deki darbe girişimindeki kirli rolüyle ilgili daha çok şey ortaya çıktı. Daha çek şey açığa çıkacak, bekleyin…

İbrahim Karagül’ün yazısı