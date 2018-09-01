İbrahim Karagül: Ayn el Arap, Tel Abyad, Sincar’da acil ve çok kararlı müdahale alanlarımız olmalıdır

Ayn el Arap, Tel Abyad, Sincar.. Bu üç bölgeden acil ve çok kararlı müdahale alanlarımız olmalıdır.

Çok ciddi, çok acil: Asla tereddüt edilmemeli..

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Ve asla tereddüt edilmemeli, asla zaman kaybedilmemeli, asla “bize kim ne der” endişesi yaşanmamalıdır. İşte o zaman, ekonomik saldırı, İdlib ve Doğu Akdeniz üzerine planlananlar anında ertelenecek, hesaplar sıfırlanacaktır.

“Terör Koridoru”na müdahale çağrıları yaparken, Afrin operasyonu çağrıları yaparken (Ki bu tehlikeyi ilk kez ve sayısız kez dile getiren, ağır suçlamalara maruz kalan bir insanım..) “bedeli ne olursa olsun, “intihar anlamına gelse bile” demiştim. Tehlike çok büyüktü. Şimdi aynı şeyleri söylüyorum.

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Bedeli ne olursa olsun, bütün coğrafyayı, bütün güney kapılarımızı, Doğu Akdeniz’i kaybetmemek için, gelecekte servis edilecek muhtemel “içeriden operasyon” alanlarını yok etmek için, o bölgelere müdahale şarttır.

İbrahim Karagül’ün yazısı