İbrahim Karagül: Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi, Türkiye üzerindeki Batı hâkimiyetinin sona ermesidir

Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi, Türkiye üzerindeki Batı hâkimiyetinin sona ermesidir. Artık hiçbir zaman bu hâkimiyet yeniden kurulamayacaktır.

Batı dediğimiz Atlantik çevresi, sömürgeciliğin başlangıcından bu yana tartışmasız devam ettirdiği küresel iktidar tekelini zaten kaybetti. Bu, yüzyılların değişimidir.

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İşte bu değişim, bu güç dağılışı Türkiye’yi yükselen güçlerden biri haline getirmiştir. Tam bu zamanda inşa ettiğimiz bilinç ve kimlik, büyük imzalara gerek duymaktadır ve bu imzalar atılacaktır.

İbrahim Karagül’ün yazısı