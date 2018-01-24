İbrahim Karagül: Asıl kıyamet Fırat’ın doğusunda, İran sınırına kadar olan bölgede kopacaktır

Afrin operasyonuyla bu müdahale devam etmektedir. Münbiç operasyonuyla kuşatma haritasının Batı kanadı, Akdeniz kapısı tamamen kapatılacaktır. Ama asıl kıyamet Fırat’ın doğusunda, İran sınırına kadar olan bölgede kopacaktır.

Dört ülkeyi birden vuracak bu proje için Batılı ittifak ısrar edecek, bölgesel direnç olağanüstü bir öfke gösterecektir. Bu anlamda PKK/PYD ya da DEAŞ, tamamen Batılı istilanın, ABD-İsrail harita çalışmasının ileri uçlarıdır, tetikçileridir ve birer dış tehdittir.

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Türkiye bugün sadece kendisi için değil, bölge ülkelerinin tamamı için mücadele etmektedir. Sadece terör örgütlerine karşı değil, bölgeyi paramparça etmeye dönük o “irade” ile mücadele etmektedir. Çünkü Akdeniz-İran hattında oluşturulacak harita, sadece Türkiye’yi kuşatmakla sınırlı değil, dört ülkeyi birden vurma planlarının en önemli parçasıdır, bir istila projesidir.

İbrahim Karagül’in yazısı