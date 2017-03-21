İbrahim Karagül: Artık bu ülkede kimsenin AB diye bir düşüncesi yoktur

Artık bu ülkede kimsenin AB diye bir düşüncesi yoktur. Sizden böyle bir talebi olmayacaktır. Hangi siyasi hareket böyle bir arayışa girerse milletimizin sert reaksiyonu ile karşı karşıya kalacaktır. Çünkü Türkiye kamuoyu, bu düşmanlıklar karşısında kararını vermiş, AB düşüncesini kafasından silmiştir.

Sadece biz mi sildik? Ortada bir Avrupa düşüncesi mi kaldı? Hangi AB ülkesi birliğin geleceğinden emin, hangi Avrupa ülkesi gelecek hesabını AB düşüncesine göre yapıyor? Hiçbiri… Herkes kendi milli pozisyonunu yeniden şekillendirme, merkez iktidar alanını güçlendirme, AB gibi ulusüstü yapıları defterden silme derdinde.

İbrahim Karagül’ün yazısı