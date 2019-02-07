İbrahim Karagül: Arap milletini Türkiye’ye karşı kışkırtıyorlar

Yıllardır terörle bölgeyi kasıp kavuranlar, terör trafiğini de, finansmanını da söz konusu iki kişiye yükledi. Yıllardır Arap dünyasını İran’la korkutanlar, şimdi bu iki kişi üzerinden bütün Arap milletini Türkiye’ye karşı kışkırtıyor.

Dünyanın bütün güç haritaları sarsıldı. Küresel ölçekte yeni bir güç dengesi oluşamadı. Bu durum, bazı milletlere güç inşa etmek için olağanüstü fırsatlar sunuyor. Arap dünyası da böyle bir imkan yakalamıştı. Ama şimdi tam tersi oluyor.

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İki Veliaht üzerinden bütün Arap milleti, öncekinden çok daha vahim bir vesayetin, esaretin altına sokuluyor. Hem de bu sefer İslam’ın ve coğrafyanın bütün kutsalları çiğnenerek.

İbrahim Karagül’ün yazısı