İbrahim Karagül: Aramco’ya yönelik saldırının petrol fiyatlarının yükselmesinin ötesinde sonuçları olacak

Yemen’deki İran destekli Husiler’in Suudi petrol şirketi Aramco’ya yönelik saldırısı bugüne kadarki en tehlikeli saldırı oldu. Meselenin petrol fiyatlarının yükselmesinin çok ötesinde sonuçları olacak.

Bu saldırı, Yemen savaşını S. Arabistan savaşına dönüştürdü. Fars-Arap savaşı olarak senaryolaştırılan bölgesel depremin en güçlü işaretini oluşturdu.

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Artık mesele Husi meselesi değil. Yemen Savaşı da değil. Yemen’deki iç savaş bir Suud-İran savaşıydı zaten. Ama artık bu gerçek alenileşti, taraflar çok daha keskin biçimde birbirini vurmaya başlayacak.

İbrahim Karagül’ün yazısı