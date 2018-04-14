İbrahim Karagül: Akdeniz-İran sınırına kadar ‘Türkiye Kalkanı’ oluşturmamız şart

Bu yüzden Afrin’de başladığımız işte elimizi çabuk tutmamız, “zor oyunu bozar” mantığı ile hareket etmemiz, Akdeniz-İran sınırına kadar bir “Türkiye Kalkanı” oluşturmamız şarttır. Aksi takdirde Suriye Savaşı Anadolu savaşına dönecektir ki, zaten istedikleri ve planladıkları da budur.

Biz, bu dönemde yapmamız gereken şeylere, duruşumuza ve söylemimize “Acımasız Direniş” diyoruz. Selçuklu’dan bugüne uzanan siyasi genetiğimizle hareket edeceğiz, taarruzla savunma yapacağız. Beş yıldır ardı ardına gelen çokuluslu müdahaleleri nasıl boşa çıkardıysak, bunun da üstesinden geleceğiz.

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İbrahim Karagül’ün yazısı