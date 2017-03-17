İbrahim Karagül: AK Parti hükümetleri döneminde en çok kazananlar, neredesiniz?

Referandum’a saldırı 15 Temmuz’un devamıdır. 15 Temmuz açık saldırıydı, milletimizin en büyük savunma savaşıydı. Başardık, zaferi biz kazandık. 16 Nisan’ı küresel ölçekte tartışmaya dönüştürenler yine açıktan saldırıyor. Oysa biz, bu sefer bir adım öne geçmeli, savunma dönemini kapatmalıyız. Bu seçimin bizim için anlamı bu olmalı. Türkiye’ye müdahale alanlarını ebediyyen kapatmak olmalı.

Akil siyasetçiler, keskin kalemler, en çok kazananlar nerede?

Peki neredesiniz siz? Gözlerimizin aradığı insanlar neredesiniz? Bu iktidara güç verenler, omuz verenler, Türkiye’nin tarih yapıcı siyasi eğilimleri içinde öne çıkanlar 16 Nisan referandumunun neresindesiniz?

Siyasetin öncü isimleri, AK Parti’nin akil isimleri, medyanın “keskin” kalemleri, kamuoyunun kanaat önderleri, AK Parti hükümetleri döneminde en çok kazananlar, sizler neredesiniz? Neden sesinizi duyamıyoruz? Neden en önde değilsiniz? Neden ortalarda yoksunuz?

İbrahim Karagül’ün yazısı