İbrahim Karagül: Afrin’le başlayan operasyon, aynı zamanda entelektüel teröre karşıdır

Afrin’le başlayan operasyon, sadece teröre karşı değil aynı zamanda entelektüel teröre de karşıdır. Entelektüel teröre karşı da bir milli mücadele verilmektedir. Sadece ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi terörle vurma, hizaya sokma, terbiye etme politikalarının sonunu getirmek değildir.

ABD’nin terör ortaklığı ile parçalanmış ülkeler haritasına Türkiye’yi de katma planlarını yırtıp yüzlerine çarpma cesaretiyle sınırlı değildir. Bu ülkenin bin yıllık siyasi genetiğini harekete geçirme, yüz yıldır devam eden müdahaleler zincirini kırma, o uğursuz rüzgarı tersine çevirme çabasıdır. Bu mücadelenin tek adresi Afrin değil, Türkiye’nin içidir aynı zamanda.

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İbrahim Karagül’ün yazısı