İbrahim Karagül: Afrin, Mümbiç, Tel Abyad ve Ayn el Arab (Kobani) kesinlikle PKK/PYD’den temizlenmeli

Ülkemizi çevrelemeye, kuşatmaya dönük o koridor engellenmeli, Türkiye ile İslam/Arap dünyası arasına kalın duvarlar örenlere müdahale edilmeliydi. Edildi de… Tarihimizin en tehlikeli kuşatma harekatı yarıldı. El Bab derinliğine inildi.

Bu kadarla kalmayacak, kalmamalı, kalamaz. Doğu ve Batı yönünde operasyon devam etmek zorundadır. Afrin, Mümbiç, Tel Abyad ve Ayn el Arab (Kobani) kesinlikle PKK/PYD’den temizlenmelidir. Bu mesele Türkiye’nin geleceği meselesidir. Etnik bir mesele değil, ülkenin kuşatılmasının, Anadolu’da boğulmasının önüne geçme meselesidir.

Bu mesele bizim için coğrafya meselesi, milletler arasına ekilmek istenen derin düşmanlıkları önleme meselesidir. DEAŞ da, PKK/PYD de, içeride FETÖ de aynı amaç için görevlendirilmiş, aynı merkezler tarafından yönetilen, doğrudan Türkiye’yi hedef alan bir büyük senaryonun unsurlarıdır. Öyleyse bu ülke, ittifak inisiyatiflerine terk edemeyeceği gerçeklerle yüz yüzedir.

İbrahim Karagül’ün yazısı