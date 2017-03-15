İbrahim Karagül: AB defteri bu ülke için ebediyyen kapanmıştır

Yenildiniz, kaybettiniz, savunmaya çekildiniz!

Türkiye içinde başaramadınız. Şimdi topyekun saldırıya geçtiniz. Nereden? Doğrudan kendi ülkenizden. Ülke olarak, AB olarak saldırıya geçtiniz. Ama bu bir yenilgidir. Yenildiniz! Türkiye içinde yapamadığınız için kendi ülkenizde savunma pozisyonu aldınız.

Bize oradan hiçbir şey yapamazsınız. Türkiye’yi böyle durduramazsınız. Çok çok bizden uzak durursunuz, kaybeden siz olursunuz.

Zararı yok, zaten bu boşluk artık kapanmaz. Son bir ayda yaptıklarınızdan sonra AB defteri bu ülke için ebediyyen kapanmıştır. Sadece bunun ilan edilmesi kalmıştır.

Korkularınızla yüzleşin: Siz çökerken biz yükseleceğiz…

İbrahim Karagül’ün yazısı