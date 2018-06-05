İbrahim Karagül: 24 Haziran seçimlerinden önce Kandil’e bayrak dikilirse kimse şaşırmasın

Türkiye zamanla Suriye ve Irak üzerinden birkaç bölgeden daha yarma harekâtı yapacak ve bölgeyi kontrol altına almayı bilecektir. Batı/Akdeniz ve Doğu kapısı kapatılan terör koridoru zamanla lime lime edilecektir.

Şimdi Irak’ın kuzeyindeki derinlikli operasyonu takip ediyoruz. 24 Haziran seçimlerinden önce Kandil’e bayrak dikilirse, yıllardır terör yuvası olarak kullanılan bölge temizlenirse, uluslararası terörün mabedi yok edilirse kimse şaşırmasın.

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Tabi Kandil ele geçirildiğinde, bütün bölgeyi vuran çokuluslu bir karargâh da, ABD/İsrail operasyon merkezi de yok edilmiş olacaktır. Ama asıl operasyonlar seçimlerden sonra gelecektir. Türkiye’nin sesi işte o zaman yükselecektir.

İbrahim Karagül’ün yazısı