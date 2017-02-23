İbrahim Karagül: 15 Temmuz sadece FETÖ’nün vatana ihanetleriyle mi sınırlıydı?

15 Temmuz darbe ve iç savaş girişimini anladık da, 15 Temmuz’un başka ayakları da vardı, onların yeterince farkına varabildik mi? 15 Temmuz sadece FETÖ’nün, sadece FETÖ’cü askerlerin vatana ihanetleriyle mi sınırlıydı?

Türkiye’yi yeniden biçimlendirmeye ayarlı bu çokuluslu projeninFETÖ dışındaki ortaklarına ne oldu? Onlar şimdi ne yapar, nasıl kamufle olur, ne tür projeleri ilmik ilmik işler, Türkiye’yi hangi alanlarda yavaşlatır, ne tür politik önerilerle/formüllerle ülkenin hayati sorunları üzerine operasyon çeker? Onların içerideki yıkım dışında, ülkenin geleceğini yok edecek bölgesel politikalarını ne kadar sorgulayabildik?

Sadece Kuzey Suriye Koridoru’nu hakkıyla anlasak bütün bu işleri tamamen çözmüş oluruz. FETÖ’yü de, içerideki ajandasını da, Türkiye’deki ortaklarını da, nasıl bir Türkiye tasarımı planlandığını da, Suriye üzerinden ne tür harita çalışmaları yapıldığını da, terör koridoru üzerinden PKK/PYD ile FETÖ ve ABD ile İran hesaplarının nasıl örtüştüğünü de anlarız.

İbrahim Karagül’ün yazısı