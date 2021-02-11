Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Türkiye, S-400 konusunda geri adım atmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasını konusunda geri adım atmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kalın, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*(Osman Kavala) ABD’nin bu yargı sürecine saygı göstermesi gerekir. Devam eden bir süreç var. Dışişleri Bakanlığımız buna gerekli cevabı verdi.

‘S-400 kararı bir gecede alınmadı’

*Biden yönetimi yeni adımlar atacaklarını söylediler. İlk teması geçen hafta ben yaptım ABD tarafıyla. Ortak hareket edebileceğimiz konuları konuştuk. S-400 ve F-35 konularını, ‘FETÖ’ ve PYD/YPG desteğini de görüştük. CAATSA yaptırımlarını da ele aldık. Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor. Bu konular Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti.

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*Türkiye ile ilişkilerini önemsediklerini görüyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak.

*S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD’li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S-400 anlaşamasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık dört ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. ABD tarafı bu konuda şimdiye dek herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söyledi.

*Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önüzümdeki günlerde iki ülkenin dışişleri bakanları görüşecek. Önümüzdeki haftalarda cumhurbaşkanımızın Biden ile bir görüşmesi olabilir.

‘AB’ye tam üyelik fikrimizden vazgeçmedik’

*Avrupa Birliği (AB) ile son dönemde Doğu Akdeniz, Yunanistan ve birçok konuda yoğun bir trafiğimiz var. İlişkilerin iyi olması hem bizim hem AB’nin menfaatine.

*İş birliği yaparsak iki tarafta kazanır. Kavga edersek enerjimizi karşılıklı tüketiriz. AB’ye tam üyelik fikrimizden vazgeçmedik. AB üyesi ülkelerin çoğuyla çok iyi ilişkilerimiz var; ekonomik, güvenlik, siyasi… Bütün buları bir araya getitrdiğinizde pozitif bir iklim çıkarmak mümkün.

*Aradan beş yıl geçti, göç anlaşmasının güncellenmesi lazım. Vize serbestisi konusu 2013’ten beri Türkiye’ye vaadedilmiş bir konu.

‘Anadolu’nun ruhunu ve kalbini yansıtan bir anayasa’

*1950’den beri bu güne kadar eksiklerimizden birisi sivil bir anayasa yazamamış olmamız. Maalesef yamalı bohça gibi bir anayasamız var ne yazık ki. Gerçekten sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız bütün siyasileri davet etti. Hatta bütün vatandaşlarımızı davet etti. Bu hepimizin olacak, milletin anayasası olacak.

*Temel değerlerimizi, Anadolu’nun ruhunu ve kalbini yansıtan bir anayasa olacak. Umarım muhalefet partileri de cumhurbaşkanımızın bu çağrılarına cevap verirler. Türkiye’yi büyüttük ama daha yapacak çok işimiz var. 2023 sonrasına daha çok güzel işlerimiz var. O anayasa gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan birisi olacak.