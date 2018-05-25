İbrahim Kahveci:Ağzımızda 2023-2053-2071 hedefleri var ama bir gün sonrasını bilmiyoruz

Yüksek faiz elbette bir maliyettir ama ekonomide temel sorun faiz değildir. Faiz çok çok yüksek olursa bu sefer temel sorun da olur tabii. 2003-2008 dönemini hatırlayın: Nerede ise her açıklamasını harfiyen yerine getiren bir ekonomi kadrosu vardı. Her bir alanında söz sahibi bir yönetim vardı. Ülkemiz hızla demokrasi ve AB standartlarına ilerliyordu.

Kısaca yarını herkes görebiliyordu.

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Ya bugün!

Ağzımızda 2023-2053-2071 hedefleri var ama daha bir gün sonrasını bilmiyoruz. İşte o nedenle asıl soruna odaklanmamız gerekiyor.

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Öngörülebilir

Güvenilir

Şeffaf bir yarın hakkında yatırımcılara yol göstermemiz gerekiyor. Faiz bu işin belki de 3-5 adım sonrasının sorunu.

İbrahim Kahveci’nin yazısı