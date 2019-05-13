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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Ucuz gıda dönemi bitti

Biz bir düzen kurduk ve bu düzenin sonucu artık düşük fiyattan gıda satın alamayız.  

Bu düzenin bozuk ayağı maalesef ki kamuoyuna aktarılan yanlış bilgi olarak tarım değildir. Tarımda çiftçi adeta bir destan yazıyor. Artan onca maliyete rağmen enflasyonun çok altında bir fiyattan tarla ürününü satıyor.  

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Sorun ara maliyetler ve nihai maliyetlerde. Yani taşımacılık ve perakendecilik sisteminde.  

Yani Akdeniz’den bir ürünü İstanbul’a getirmek başlı başına bir maliyet oldu. Bugün paralı özel sektör yolları özellikle gıda taşımacılığında zorunlu güzergah olarak kullanılıyor. Bir kamyonu Antalya’da bedava domates yükleseniz bile o kamyon özel sektörün paralı yollarından geçip İstanbul’a geldiğinde bedava domates ateş pahası oluyor.  

İkinci temel sorun ise verimsiz ve tekelleşen perakende – AVM sistemi.  

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İbrahim Kahveci’nin yazısı

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