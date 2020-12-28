İbrahim Kahveci: Yüzde 7.50 faizi ‘vatanı satmakla’ eleştirdiğimiz günlerdi o günler

“Vatan satmak, bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak, ülkenin maddi, manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur.”

Açıklama o kadar net ki.

Reklam

Faizi sınırlı indiren ekonomi yönetimine ve ülke yönetimine söylüyor bu sözleri Erdoğan…

Evet, yüzde 7,50 TL faizini ‘Vatanı satmakla’ eleştirdiğimiz günlerdi o günler.

2014 yılında 48,2 milyar lira bütçeden faiz gider yapılmış. 2015 yılında ise 50,4 milyar lira faiz gideri olmuş ve “Vatanı satmak Milletin kaynaklarını heba etmekle olur” denilmiş.

Reklam

Bugün en son açıklanan yıllık enflasyon %14,03 ve 12 aylık ortalama enflasyon %12,04. Ama Merkez Bankası faizi 200 baz puan artırmak zorunda kalıyor ve MB faizi artık %17,00.

Bu yıl bütçeden faize ödenecek para 140 milyar lira; ama 2021 yılında da 200 milyar lira ödenmesi öngörülüyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı