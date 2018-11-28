İbrahim Kahveci: Yoksa perakende ve AVM sistemi ile tekelleşen bir güç mü oluşturduk?

Şimdi dikkatinizi iki önemli sonuca vermenizi istiyorum:

1-Soğan fiyatı tarlada 2010 yılından bu yana nerede ise aynı. Hatta 2010 yılında tarlada 0,84 lira olan fiyat, 2018 yılında 0,79 lira ile daha düşük.

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2- 2010 yılında raflarda 1,31 TL’den satılan soğan artık rafta (2018 ilk on ay) 2,25 TL’den satılmaktadır.

2013 yılından sonra hızla tarla-raf fiyat makası açılmıştır. Böylece tarlada soğan eken çiftçi bırakın enflasyonu, nominal bir kazanç artışı dahi sağlayamazken, aynı kuru soğan raflarda iki kat fiyat artışı yaşayabiliyor.

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Soru şu: Soğan fiyatını son yıllarda stokçular mı artırıyor? O zaman benzer sonuçlar veren domates için ne diyeceğiz? Depoda ne kadar saklayabiliriz ve saklama maliyeti ne olur?

Bu stokçular nerede ise her üründe benzer sonuçlara yol açan bir hakimiyet mi kurdular? Yoksa perakende ve AVM sistemi ile tekelleşen bir güç mü oluşturduk?

Belki de düşük faiz belasıdır. Ne dersiniz…

İbrahim Kahveci’nin yazısı