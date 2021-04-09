İbrahim Kahveci: Yerli-milli ekonomi, yabancı ülkelere yarıyor

Kemerleri gevşetip Türk Halkını kredi borçlanmasına teşvik ederek yabancı ülke ürünlerine sermaye aktarmış oluyoruz. O zaman neden tüketim üzerinden düşük faizde bu kadar ısrar ediyoruz?

İçeride Yerli-Milli ekonomi olarak vatandaşa sattığımız yönetim aslında yabancı ülkelere yarayan bir uygulamadan başka bir şey değil. Ama biz bunda bu derece neden ısrar ediyoruz?

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Burada temel sorunumuz parasal genişlemeye rağmen neden büyüme göstermiyoruz meselesidir.

Bu çok temel bir sorundur.

Çalışma kabiliyetimizi mi kaybettik? Üretim tesislerimiz mi kapandı? İthalata neden bu kadar bağımlı hale geldik?

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Bir ülke yönetimi;

-kendi vatandaşlarını borçlandırıyorsa

-başka ülke mallarının kendi ülkesinde satışını destekliyorsa acaba bu yönetim anlayışı ne gibi bir politik tercihle izah edebiliriz?

… bu sürecin bizi hiç iyi bir yere götürmediğini yeniden belirtmek isteriz. Bu anlayışın gelecek kuşaklar üzerindeki olumsuz etkisi daha büyük sonuçlar verecektir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı