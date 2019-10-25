İbrahim Kahveci: Yeni vergi paketi ekonomi açısından olmasa bile adalet açısından başarılı bir çalışma

Şirketlerin kullandığı ve vergiden düşülen lüks araçlar-yatlar-katlar var. Araçlara vergi indirimi sınırı geliyor. Kısaca sermayeyi lükse değil, işletmeye kullanın deniliyor. Çok önemli bir adım daha… Ama umarım aynı hassasiyeti kamudaki lüks itibar tüketiminde de uygularız. Çünkü Ankara şişman ve lükse düşkün kaldıkça, toplumun verimliliğe odaklanması zor olacaktır.

Sonuç: Yeni vergi paketi ekonomi açısından olmasa bile adalet açısından başarılı bir çalışma. Faiz konusunda aceleci tavır ne kadar bizi sıkıntıya sokacak bilmiyorum ama vergi konusu özlenen bazı adımlar olarak görülebilir.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı