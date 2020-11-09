İbrahim Kahveci: Yeni başkan göreve getirildiğinde faiz artışı olursa kim FAİZCİ olacak?

Acaba Merkez Bankası Başkanını iki kez görevden alıp, yeni Başkan Naci Ağbal bu göreve getirildiğinde faiz artışı olursa kim FAİZCİ olacaktır?

2013 yılından beri Türk Milletine karşı Erdoğan tarafından söylenen sözler, suçlanan faizciler ne olacaktır?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan FAİZCİ BAŞKAN atadı mı denilecektir?

İşte o yüzden ve sayamadığım bir çok nedenden dolayı yeni MB Başkanı Naci Ağbal faiz artışı seçeneğini kullanamaz diyorum.

Kullanırsa bizatihi kendisini o göreve getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerini ve geçmiş suçlamalarını çöpe atmış olur.

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O nedenle faiz dışı argümanlarla para politikasını sürdürmek durumunda kalacaktır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı