İbrahim Kahveci: Yastık altını hep dile getirdik ama artık yorgan meselesine uzanıyoruz

Anadolu’da çok güzel anonim sözler vardır. Mesela “Ayağını yorganına göre uzatmak” gibi. Artık ya ayağımızı yorganımızın boyuna göre uzatacağız, ya da yorganımızın boyunu uzatacağız.

Uzun yıllar başkasının yorganı ile ayaklarımızı uzatıyorduk.

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Bugüne kadar yastık altını hep dile getirdik ama artık yorgan meselesine uzanıyoruz.

Zaten asıl sorunumuz da o yorganın boyu.

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Bugün yeni bir planlama zamanı.

Yeniden ülkenin geleceğini planlamak gerekiyor. İş modellerini belki de yeni baştan gözden geçireceğiz. Belki de eski modelleri de elden geçireceğiz.

Ama topluma vereceğimiz mesaj, bizim yapacağımız reel hareketlere bağlı. Sözlerde kalacak plansız açıklamalar, yarın bizi bir kez daha hava şartlarına bağlayacaktır. Tıpkı Karadeniz’de olduğu gibi…

İbrahim Kahveci’nin yazısı