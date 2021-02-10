İbrahim Kahveci: Yakında emekli maaşı ödeyecek çalışan bulamayacağız

Ülkemizde şu dönemde çalışabilir nüfus oranı en yükseklerde. Genç nüfus az, yaşlı nüfus oranı düşük. Ama bu özelliğimizi hızla kaybediyoruz.

Bu yıllarda çalışmaktan başka çaremiz yok. Yakın zamanda isteseler de çalışacak insan kalmayacak… Geriden gelen nüfus bitiyor.

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Vaktimiz bitti.

Bakın insanlar evlenemiyor, çocuk sahibi olamıyor. Gelecek umutları biten toplumların travmasını yaşıyoruz.

10-15 yıl sonra fakir ve yaşlı ülke olacağız.

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Tekrar söylüyorum, yakında emekli maaşı ödeyecek çalışan bulamayacağız.

İş çok ciddi.

Aklınızı başınıza alın ve ülkemizin bitmekte olduğunu anlayın.

“Aç kalırız yedirmeyiz” söyleminiz tam da gerçekleşiyor. Ama aç bıraktığınız evladınızın gözüne de bakabilecek misiniz?

Vakit bitti.

İbrahim Kahveci’nin yazısı