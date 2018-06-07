İbrahim Kahveci: Ya ‘dış mihraklar’ sloganı ile Venezuela olacağız ya aklımızı kullanıp çözüm arayacağız

Bazı okuyucular; “Sorun söylemenden bıktık; çözümün varsa onu söyle” diyor.

Bir dönem de; “Eskiden sorunları yazmıyordun; şimdi ne oldu da sorunları yazıyorsun” diyenler vardı.

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1- Eskiden, daha eskiden gelen sorunlar çözülmeye çalışılıyordu. Ayrıca şimdi ortaya çıkan sorunların açığa çıkma dönemi bu kadar yakın olmamıştı.

2- Eskiden bir çok çalıştığım, konuk olduğum yerde bugün ortaya çıkan sorunları daha başlangıç aşamasında zaten işliyordum.

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Şimdi gelelim bugüne;

Nerede ise bir ekonomik krize girdiğimiz kesinleşti. Yani bugün henüz ilk günlerini yaşıyor olabiliriz ama aradan geçen her süre zarfında ekonomik sorunlar artarak devam edecek.

Önümüzde iki yol var:

1- Ya ‘dış mihraklar’ sloganı ile devam ederek Venezuela olacağız. (Ki, millet bu slogana epeyce inanmış durumda).

2- Ya da aklımızı kullanıp çözümler arayacağız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı