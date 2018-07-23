İbrahim Kahveci: Vergi yükünü bırakın artırmayı, bir an önce azaltmayı hesaba katmamız gerekiyor

Bugün maliye politikasını uygulamaya almaz isek, yarın bizi bekleyen riskler çok daha büyük olabilir. Özel sektörün zaten düştüğü zor şartlarda vergi yükünü bırakın artırmayı, bir an önce azaltmayı hesaba katmamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki, “O zaman bütçe açık verir”.

Evet, bütçenin de açık vermemesi gerekiyor. O vakit, bir yandan rant vergileri devreye alınırken, diğer yandan da verimsiz ve savurgan bütçe giderlerinin kısılması gerekiyor.

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Bu yapılmaz ise, kısa süre sonra zaten vergi ödeyecek hali kalmayan özel sektörden dolayı bütçe gelirleri düşecektir. Hatta istihdam azalması nedeniyle, SGK gelirleri bile emekli maaşlarını ödemeye yetmeyecektir.

Bugün bol keseden verilen harcamalar, yarın ödenmez noktaya geldiğinde ne yapacağız? Açıkçası toplum açısından en büyük risk bu olsa gerek. Oysa yarın daha hesaplı ve daha istikrarlı ödemeler için, bugünden ayağımızı yorganımıza göre uzamamız gerekiyor. Ama aynı zamanda yorganımızın boyunu da lütfen artık uzatalım.

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İbrahim Kahveci’nin yazısı