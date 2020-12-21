İbrahim Kahveci: Ülkemiz için ekmek kuyruklarında biraz daha bekleseniz ne olur ki?

Şimdi soralım: Nasıl oluyor da yiyecek ekmek için bile 2 km kuyruğa giren, çocuk yapma imkanını bile kaybeden kenar semtler ve kırsal kesim iktidara bu derece sarılabiliyor?

Aslında sorunun cevabı çok basit.

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Ezilenlerin lideri Mussolini iktidarının sonrasında çıkan ekonomik krizi yatıştırmak için dış savaşa yönelmişti. Roma İmparatorluğu hayalini topluma sunarak, azınlık aydınların sesini kısmış ve hepsini hain ilan etmişti.

Kısaca iç politikada yaşanan tıkanıklık ülkeyi beka sorunu ile karşı karşıya bırakıp dış politika yoluyla aşılmaya çalışılır.

Özet mi?

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Dünyaya karşı yerli ve milli davamızda açlık, yoksulluk, intiharlar vs ne ifade eder ki? Bağımsızlık mücadelemizde Hazine garantili müteahhitlere 157 milyar dolar garanti vermiş ve tahkimlerini Londra’ya bağlamışız çok mu?

Ülkemiz için ekmek kuyruklarında biraz daha bekleseniz ne olur ki?

İbrahim Kahveci’nin yazısı