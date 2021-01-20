İbrahim Kahveci: Uçmayı bırakın, kanadımız kırıldı resmen

Bir arşiv çalışması yapılsa keşke… 2017 Referandum ve 2018 Cumhurbaşkanlığı vaatleri neydi? Nasıl uçacaktı ülkemiz?

Ama uçmayı bırakın kanadımız kırıldı resmen. Adım atamaz hale geldik.

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Bırakın ekonomiyi;

Bırakın yoksulluğu, fakirliği;

Bırakın kronik işsizliği;

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Varlığımızı bile sorgular noktaya geldik.

Bütün bunlara rağmen “aç kalırız ama yedirmeyiz” zihniyeti devam ediyor.

Kamusal güç kullanan siyaset ve onun uzantısı yönetimler, müthiş sefa içerisinde ve itibardan tasarruf etmiyorlar. Hazine garantili müteahhitler ise adeta 84 milyonluk ülkenin uğurlarına çalıştıkları bir avuç çıkar gurubu haline geldi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı