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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Türkiye’yi yabancılar için sudan ucuz hale kim getirdi?

Burada çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız.

Türkiye yönetilemiyor.

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Türkiye yabancılar içi sudan ucuz hale getirildi.

Varlıklarımız beş para etmez şekilde yabancılara satılabilir.

Bu tabloyu çok daha kısıtlı durumda 2001 krizi sonrası yaşadık. Şimdi durum çok daha vahim. Varlıklarımız yabancılar açısından hiç bu kadar ucuz olmamıştı.

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O zaman asıl soruyu soralım: Kocaman Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Milletini yabancılar için sudan ucuz hale kim getirdi?

Kim veya kimler ülkemizin varlıklarının beş para etmez şekilde değersizleşmesini gerçekleştirip yabancı emperyalistlerin hizmetine sundu?

Yerli ve Milli söylemle bu Ülke yabancılara nasıl peşkeş çekiliyor? Düşünün!

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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