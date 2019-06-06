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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Türkiye orta yaş fırsat ülkesi ve çok az süremiz kaldı

İki büyük sorun var: Biri yüksek enflasyon diğeri de dış açık.

Londra’da bizim finansçılarımız hikaye anlatmasın, bizim ihracatçılarımız hikaye anlatsınlar.

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Asaf Hocanın dediği gibi maalesef biz Türkiye olarak yüksek enflasyonu ve yabancı sermayeye dayalı yüksek dış açık veren büyüme modelini bir türlü bitiremiyoruz.

Adına ‘Yeni Ekonomi Programı -YEP’ dediğimiz modelde de dış açığı azaltırken çok sert bir krizle karşı karşıyayız. Kısaca değişen hiçbir şey yok.

Oysa Türkiye ‘Orta Yaş Fırsat Ülkesi’ konumunda. Nüfusumuzun yüzde 68’i çalışma çağında. Ve önümüzde çok az süremiz kaldı.

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Bugün orta yaşın biraz üzerinde olan bizler dahil hızla yaşlanıyoruz. Çok yakında yaşlı bir ülke olacağız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı


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