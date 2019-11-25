İbrahim Kahveci: Türk mahkemeleri mega projelerde neden yetkisiz? Londra ne iş!

Hükümetin yaptığı nerede ise bütün mega projeler DOLAR ve EURO üzerinden Hazine garantili.

Hatta bazı projeler ABD enflasyonuna bile endeksli. Mesela Osmangazi Köprüsü anlaşma aşamasında 35 dolardı, şimdi ABD enflasyonu nedeniyle 45 dolar.

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AK Parti ve Sayın Erdoğan’ın yönettiği bu anlaşmalar bugün tam hesabı bilinmeyecek devasa bir büyüklüğe ulaştı. Sadece 19 Şehir Hastanesinin Hazine garantisi 94,9 milyar dolara ulaşmış. Oysa bu hastanelerin yapım maliyeti 11,2 milyar dolar.

Kısaca bugün Hükümetin bile TL kullanmadığı bir ortamda, iş dünyasına TL kullanın demek ne kadar güvenilir mesaj verecektir?

Önce Hükümetin TL kullanması gerekmiyor mu? Hazine garantilerini TL’ye çevirmesi gerekmiyor mu?

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Bir de bu projeleri neden LONDRA’daki tahkime bağladık? Türk Mahkemeleri mega projelerde neden yetkisiz? LONDRA ne iş!

İbrahim Kahveci’nin yazısı