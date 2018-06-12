İbrahim Kahveci: Tüketim ekseninde sürüklenen bir büyüme coşkusu

Büyüme verilerine göre yılın ilk çeyreğinde ihracatımız sadece ve sadece yüzde 0.46 oranında artış gösterdi. Oysa aynı dönemde ithalat reel artışı tam yüzde 15.57’ye ulaştı. Böylece 2014 sonrasında ilk kez ihracatın ithalatı değer olarak karşılama seviyesi yüzde 90’ın altına düştü ve 86.7 düzeyinde gerçekleşti. Bu sonuçlar toplandığında 2018 yılı ilk çeyrek büyümesinin yine iç talep ağırlıklı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tüketim ekseninde sürüklenen bir büyüme coşkusu yaşanmış oldu. Hatta büyüme oranının nerede ise tamamına yakınının da özel tüketimden geldiğini, devletin tüketim harcamalarının da daha sınırlı kaldığını söyleyebiliriz.
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