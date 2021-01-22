İbrahim Kahveci: Temel sorun faiz değil yönetim

Ali Babacan’ı yüksek faizle suçladığımızda yatırımlar neden kesildi?

Bu işte bir terslik olmalı değil mi?

Reklam

Aslında hepimiz biliyoruz gerçeği. Ama işimize gelmiyor konuşmak.

Ekonomide yaşadığımız sorunların temelinde faiz temel sorun değil. Asıl büyük sorun ‘yönetim’ sorunudur.

Mülkiyet güvencesinin derinleştiği bir yerde kim niye yatırım yapsın.

Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meydanlarda söylediği gibi yabancı yatırımcılar da birilerinin sözlerine bakarak tercih yapmıyor. Yatırımcı ülkeyi yönetenlerin sözlerine bakar; bir de söylediklerine karşılık yaptıklarına bakar.

Yatırım kararlarını ülkeyi yönetenler belirler.

Sonucu da kendileri üstlenmelidir.

Faizde sorumluluğu üstlenmeyenler acaba ülkemizin düştüğü ekonomik çıkmazı nasıl üstlenecekler.

İbrahim Kahveci’nin yazısı