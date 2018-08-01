İbrahim Kahveci: Tahminlerini bu kadar değiştiren çalışanınıza maaş verir miydiniz?

Gıda enflasyonunda da benzer artırımlara gidiyor Merkez. Bir ay önce pek sorun görmediği gıda enflasyonunu yüzde 7,0 ilan eden Merkez, dün bu kararından da vazgeçiyor. Ve 2018 için gıda enflasyonunu 6,0 puan artırarak yüzde 7,0’den yüzde 13,0’e yükseltiyor. Gelecek yıl için ise yüzde 10,0 olarak tahmin ediyor.

Bütün bu varsayımlar sonucunda ise, Merkez Bankası 2018 yılı (Yani içinde yaşadığımız ve yarısından fazlası dolan yıl) enflasyon tahminini yüzde 8,4’den 13,4’e çıkartıyor. Daha yılın ortasında bir ay önce yüzde 8,4 olabilir diye tahminde bulunduğu enflasyonu 5,0 puan artırıyor.

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Şimdi şu soruyu soralım:

Siz bir ekonomist çalıştırsanız ve bir ay ara ile ‘bütün verilere ulaşma gücü’ olmasına rağmen, tahminlerini-hedeflerini bu kadar değiştiren çalışanınıza maaş verir miydiniz?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı