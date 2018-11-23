İbrahim Kahveci: Sorun stokçular mı sadece, yoksa zincir marketlerin tekeli mi?

Hükümetimizin yaptırdığı özel sektör yolları (özellikle İstanbul için YSS Köprüsü ve otoyolu) gıda ürünlerinde taşıma maliyetini çok yüksek etkiliyor.

Bundan 10 yıl önce tarlada 1 lira olan ürün markette 2,0-2,5 TL’ye satılabiliyordu. Oysa şimdilerde aynı ürün tarlada yine 1 lira olmasına rağmen markette-raflarda 3-5 liradan aşağıya satılamıyor.

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Tarla-Market makası neden bu kadar açıldı?

Sorun stokçular mı sadece? Yoksa kendi elimizle beslediğimiz devasa AVM’ler ve zincir marketlerin tekeli mi?

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Bugün sarımsak tarlada kalmış diyorlar. Ama ben bundan kısa süre önce en büyük 4-5 zincir markette Taşköprü sarımsağı bile bulamadım.

Zincir marketler sadece Çin sarımsağı satıyor.

Yol kenarında gariban bir vatandaşın arabasının arkasında Taşköprü sarımsağını bulabildim.

Hafta başında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan çok önemli bir açıklamada bulundu: “Akdeniz ve Ege Bölgelerinden gıdayı İstanbul’a deniz yolu ile taşıyalım” dedi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı