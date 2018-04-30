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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Sokakta gördüğümüz her çocuğa kendi evladımız gibi bakmamız gerekiyor

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Bugünün 10 bin genci , yarının 243 bin yaşlısına bakmak zorunda kalacak. Bugün orta yaş nüfus , kısa süre sonra yaşlanacak ve yaşlı nüfus oranı hızla artacak.

Bugün 45-69 yaş aralığında 19 milyon 580 bin kişi bulunuyor. 10-15 yıl içinde bu nüfus artık yaşlılar kervanına katılacak. O nedenle özellikle 40’lı yaşlarda olanlar yarınlar için daha sıkı çalışma ve biriktirme dönemi olarak görülmelidir.

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O nedenle sokakta gördüğümüz her çocuğa kendi evladımız gibi bakmamız gerekiyor. Yarın yaşlandığımız zaman bizim emekli maşımızı o çocuklar ödeyecek. Bu ülkenin bütün yükünü onlar üstlenecek.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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