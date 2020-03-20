İbrahim Kahveci: Sokaklar boş olabilir ama evlerin içi dert dolu

Açıklanan paket ile yaşanan ekonomik sıkıntı arasında o kadar büyük fark var ki, galiba ekonomide karar vericiler durumun vahameti hakkında yeterli bilgiye sahip değiller.

Gerçi paket sonrası açıklama yapan yok şu oda, yok bu birlik veya şu iş dünyası örgütleri gayet memnunlarmış.

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Sokaklar boş olabilir ama evlerin içi dert dolu. Toplum kendilerine yönelik bir anlayış ve idare istiyor.

Doğalgaz ve elektrik fiyatları şimdiden yüzde 15-20 indirilebilirdi.

İşini kaybedenlere yönelik geçici önlemler alınabilirdi. Zaten çok büyük bir işsizlik ve ekonomik sıkıntı içinde yaşıyoruz. Buna bir de yeni dış kriz eklendiğinde çözüm bekleyen sorunlar daha da büyüyor.

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Bu iş öyle kolonya vs ile geçiştirilemez. Veya 3-5 banka kredisine bel bağlanamaz.

Çok ama çok ciddi bir çalışma ve öneriler paketi gerekiyor.

Tabii ki bunun için de öncelikle çalışan bir devlet gerekiyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı