İbrahim Kahveci: Sizce Türkiye’deki bir ekonomik kriz en fazla kimi etkiliyor?

Görevi enflasyonu kontrol etmek olan Merkez Bankası, zaten bağımsız karar alma sürecinde piyasada ciddi bir güven sorunu yaşayınca zincirleme tepkiler gelmeye başladı.

Bugün ABD’nin yaptırım kararı veya başka ters adımları bizi neden etkiliyor?

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Her ülke kendi çıkarı peşinden koşar. Dış politika bir çıkar dengesinde oluşan süreçtir. Bizim görevimiz bu süreçte güçlü bir ülke olarak meydanda yer alabilmektir.

O nedenle kısa vadede kamunun israf harcamalarının bitmesi gerektiğini ve bütçenin disiplin altına alınması zaruretini sık sık dile getiriyorum.

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Kurumların çalışması ve zamanında önlemlerin alınması ile kısır döngülere mahal vermemek gerektiğini hatırlatıyorum.

Ama asıl büyük sorunumuz olan yabancı sermaye ihtiyacını bir an önce minimuma düşürmemiz gerektiğidir.

Bugün Türkiye’nin dış borcu 460 milyar doların üzerindedir. Yabancıların devlet iç borçlanma senetlerinde de 25-30 milyar dolar paraları bulunuyor. Hisse senetlerinin de yarısından fazlası yabancıların elinde.

Buna bir de AK Parti döneminde 160 milyar dolarlık Türk varlığı alarak doğrudan yatırıma gelen yabancıları ekleyelim.

Sizce Türkiye’deki bir ekonomik kriz en fazla kimi etkiliyor?

İbrahim Kahveci’nin yazısı