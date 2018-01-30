İbrahim Kahveci: Siz hiç son dönemde fabrika açılışları duydunuz mu?

Siz hiç son dönemde fabrika açılışları duydunuz mu? Kaç fabrika açıldı? Kaç kişiye iş imkanı sağlandı. “Herkes fabrikasına bir işçi daha alsın” sözünden başka istihdamı artırabiliyor muyuz? Tünel-yol açmaktan başka açılış töreni var mı?

Gözlerime inanamadım… Avrasya Tüneli havadan 1,2 milyar kazandırmış.

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Bu açıklama, milletle alay etmekten başka ne olabilir? Hatta şöyle yapalım; kanunla herkese araba kullanmayı yasaklayalım. Havadan kaç litre benzin kazancımız olur? Kaç kazadan kurtulmuş oluruz? Kaç saat zaman kaybı önlenmiş olur?

Bir de şu mesele var. Dünya’nın en yoğun trafiğine sahip şehirlerin ilk sırasında olan İstanbul’da bile Hazine garantisi Avrasya Tüneli’ne yetmemiş. Yetmez tabiii…

2018’de yetecekmiş ama… Rahmetli Süleyman Demirel ve Rahmetli Turgut Özal’ın yaptıkları köprülere 3 yılda yüzde 157 zam yaparsan olur tabiii.

İbrahim Kahveci’nin yazısı