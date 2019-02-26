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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Siyaset devlet kasasından yürütülüyorsa o ülke kaybetmeye mahkumdur

Dün CHP’nin ekonomi kurmayları ekonomi basınına sorunlar hakkında kısa kısa bilgiler verdiler.

İlk kez diyebileceğim bir şekilde devlet kasasından siyaset güdülmeden ve sadece sorunlar dile getirilerek çözüm modelleri sunuldu.

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Kısaca bir öneri paketinde nerede ise uzun süredir muhalefetin devlet kasasından siyaset yapmamasına şahit oldum.

Bu benim açımdan çok önemli.

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Siyaset eğer devlet kasasından yürütülüyorsa o ülke maalesef kaybetmeye mahkumdur. Bu açıdan öneri paketlerini sadece iktidara gelmek için değil, halihazırda iktidar için de çözüm modelleri olarak görebiliriz.

Toplumu daha iyiye taşıyacak bir bütüncül öneri sistemini ülkem adına iyi bir haber olarak karşıladığımı belirtmek isterim. Akılcı ve ayağı yere basan bu tür önerilerin bize çok şey katacağını hepimizin görmesi gerekir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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