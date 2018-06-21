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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Seçimlerde 90’lara döndük, seçimlerden sonra 70’lere döneceğiz

 

24 Haziran’da seçim kazanılırsa hayallerdeki yeni politika uygulanacaktır. Enflasyonu düşürmek içinartık faizler artırılmayacak, tersine düşürülecektir.

Faizler düşürülünce kurlar mı artacak? İşte orada da devreye yeni bir milli seferberlik devreye girecektir. Yastık altındaki dolarlar mı TL’ye çevrilir, yoksa bütün dolarlar mı… Bilemiyorum.

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Belki de artık döviz taşımak bile belirli bir sınıra getirilir. Ülkemizin kaderi TL ile belirlenecek ise, herkesin TL taşıması gerekecektir.

Merkez Bankası zaten artık yeni ekonomik görüşe göre söyleneni yapmak zorunda olan bir kurum haline gelecektir.

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Özet mi!: Bu seçim sürecinde devletin kasasından dağıtılan paralar ile 91 seçimlerine geri dönen bir Türkiye gördük. Bu konuşmaya baktığımızda da seçimden sonra 70’li yılara geri döneceğimiz anlaşılıyor.

İbrahim Kahveci


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