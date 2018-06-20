İbrahim Kahveci: Seçim sonrası muhtemeldir ki ilk olarak sigara zamları gelecek, en az yüzde 50 zam gelebilir

Bakınız Ankara tasarruf etmeyi unuttu.

Geçen yıl ilk 5 ayda 267 milyar lira harcadı

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Bu yıl ilk 5 ayda ise 323 milyar lira harcadı.

Bu kadar çok harcamaya alışmış bir Ankara’yı daha ne kadar taşıyabileceğiz? 2010 yılında 295 milyar lira harcayan Ankara, 2017 yılında 678 milyar lira harcadı.

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Oysa siyasilere bakın…

Yıllardır “Kemer sıkacağız” diyorlar. “Artık şimdi tasarruf edeceğiz” diyorlar ama her konuşmalarının arkasından yeni bir vergi paketi geliyor.

Geçmişe bakınca şimdide öyle olacak…

Seçimlerden sonra büyük zamlar ve vergiler gelecek. Bu nerede ise kesin. Bakmayın Mehmet Şimşek’in “Bu sefer tasarruf edeceğiz” dediğine.

Ankara çok para harcamaya alıştı.

Bugüne kadar hiç tasarruf etmedi.

Hiç harcama kısmadı.

Seçim sonrası muhtemeldir ki, ilk olarak sigara zamları gelecek. En az yüzde 50 zam gelebilir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı