İbrahim Kahveci: Savınma sanayisini yüzde 65 yeterlilik oranına yükselttik

Türk savunma sanayi…

Mükemmel bir başarı örneğimiz olarak karşımızda duruyor.

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Yüzde 80 ithalat bağımlılığı olan sektörü, şimdi yüzde 65 yerlilik oranına yükselttik. Veya ithalat oranımızı yüzde 80’den yüzde 35’e düşürdük diyebiliriz.

Mesele sadece para değil. Kendimize güvenimiz geldi. Gücümüz arttı ve siyasi etkimizi artırdı.

Hatırlar mısınız bilmem…İsrail, İHA görüntülerini vermedi diye kaç askerimiz şehit olmuştu. Şimdi silahlı İHA veya SİHA’larımız gökyüzünde. Projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor. Her biri ayrı değerde. İnanın tek tek burada sayılamayacak kadar önemli projeler var.

İbrahim Kahveci’nin yazısı