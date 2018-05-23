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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Şarlatanlar filminin son sahnesi

 

Bu ülkenin bir BEKA sorunu var ise;

Bu ülke bir SALDIRI ile karşı karşıya ise;

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Bu ülkeye DIŞ GÜÇLER oyun oynuyorsa;

Bu ülke gerçekten YERLİ ve MİLLİ dava sürüyorsa;

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O zaman işimizi daha ciddi yapmamız gerekmiyor mu? O zaman ülkeyi daha ciddi yönetmemiz gerekmiyor mu? Kadroları daha liyakat ve bilge kişilere teslim etmemiz gerekmiyor mu?

Onca büyük ekonomik sorunu iki TV kanalının yayın politikasına bağlayacak kadar akıl yürüten bir meczup kafası ve kadrosu ile bu ülkenin hangi BEKA sorunu çözülebilir? Eğer bir kurtuluş savaşı vereceksek, önce kurtarılacaklara da bakmamız gerekmiyor mu? Kimi, ne için ve ne karşılığı kurtaracağız bu savaşta?

Ben soruyorum: BEKA sorununu hangi kadro ve danışmanlar yürütüyor. Lütfen gözümüzün önüne getirerek olayları bir kez daha geriye sarıp canlandıralım. Herkes bilir ki, filmlerin son sahnesi  aslında gerçeklerin de açığa çıktığı sahnelerdir. O nedenle son sahneleri iyi seyredelim ve kayıtlara düşelim.

İbrahim Kahveci’nin yazısı 

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