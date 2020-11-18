İbrahim Kahveci: Resmi enflasyon mu, hissedilen enflasyon mu?

Sadece Kasım ayının 8 iş gününde 5,4 milyar dolar daha yabancı para hesaplarına geçti. Aynı tarihte TL mevduatı ise 28 milyar lira azalarak 1 trilyon 537 milyar liraya geriledi. Yeni tasarrufun dövize gitmesini bırakın, mevcut TL tasarrufu dahi dövize dönüşüyor.

Türk parasının cazibesini artırmak ve dövize geçişi durdurmak için ciddi bir faiz artışı gerekiyor. Ama ne kadar?

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Reel getiri için enflasyonun üzeri işaret edildi. İyi ama buradaki enflasyon resmi enflasyon mu, yoksa hissedilen enflasyon mu?

İbrahim Kahveci’nin yazısı