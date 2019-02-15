İbrahim Kahveci: Resmen 94 ve 2001 krizini yeniden yaşıyoruz

Takvim etkilerinden arındırılmış İmalat Sanayi üretimi Eylül 2018’de -%3,0, ekimde -%6,8 ve kasımda -%7,2 daralmasının ardından aralık ayında ise tam -%10,8 düşüş yaşadı. Göreceğiniz gibi sanayide işlerin iyiye değil, daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Yılın son çeyreğinde imalat sanayinde daralma tam yüzde 8,3 ile çok büyük bir kriz işareti vermiş durumda.

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Ya da şu şekilde izah edelim mi? 1994 krizinde imalat sanayi üretimi %8,6 daralmıştı. 2001 krizinde ise %9,5 daralma yaşanmıştı.

Şimdi son çeyrekte imalat sanayinde yaşanan %8,3 daralmaya hala kriz değil mi diyeceğiz. Ya da kriz demek için illa literatürü mü bekleyeceğiz.

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Resmen 94 ve 2001 krizini yeniden yaşıyoruz. Hatta işsizlik oranı o yılların bile üzerine çıkmış durumda. Ne iyimserliği diyorsunuz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı