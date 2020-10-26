İbrahim Kahveci: Parasal genişlemenin sefasını sürdük, şimdi fatura ödeme zamanı

İşin özeti şu: Parasal genişlemenin sefasını sürdük; şimdi fatura ödeme zamanı.

(…)Ortada ciddi bir paradoks var. Hem kur artışını görmezden geleceğiz hem de enflasyona izin vermeyeceğiz. Hem çarklar durmasın isteyeceğiz, hem de mülkiyet güvencesini bile tartışmaya açacak kadar piyasada güveni kaybedeceğiz.

Reklam

İşin özeti şudur: Ekonomide yeni bir patikaya girdik. Bu patika daha az iç tüketime dayalı; daha çok ucuz işçiliğe bel bağlayan üretimi umut ediyor. Hem Avrupa ile didişeceğiz hem de onlara daha çok mal satacağız.

Körfez Bölgesini zaten kaybettik sayılır.

Acaba nasıl bir mucize bekliyoruz; inanın ben de merakla bekliyorum.

Reklam

Gelişmeleri yazıyor çiziyor ve sonra eşittir işaretinin sağında sonuca bakıyorum ki kocaman bir sıfır çıkıyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı