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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Önümüzde işsizlik sorununun artacağı uzun bir süre var

Yani aslında gerçek işsizlik oranı daha krizin ilk aşaması olan aralık 2018’de bile 2009 küresel krizinin en sert estiği nisan ayının üzerine çıkmış durumda.

Oysa daha önümüzde işsizlik sorununun artacağı uzun bir süre var. Hatta yıllar bile var diyebiliriz. 

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Ağustos 2018’de 2016 ortasında başlayan finansal kriz reel krize dönüşmeye başlamıştı. Aralık 2018’e kadar harcamalarımızdan dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketimden kısmıştık ama henüz boğazımızdan kısmamıştık.

Oysa aralık 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre artan nüfusa rağmen gıda harcamalarımız reel olarak yüzde -2,5 azalmıştı. Boğazımızdan kısmaya maalesef ocak 2019’da da devam ettik. Hatta yüzde -2,9 azalan gıda harcaması bize krizin boğazımızı daha sert vurduğunu gösteriyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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