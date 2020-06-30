İbrahim Kahveci: Ödenekten millete 5 milyar verilirken, birkaç müteahhide 6 milyar ödenebiliyormuş

Bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Bu ekonomik krizi aşabilir miyiz?

Ya da krizi aşsak bile ekonomik kalkınma gibi hamlelerle refah seviyemizi kalıcı olarak artırabilir miyiz?

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İsminde Adalet ve Kalkınma olan bir partinin döneminde neden en fazla ‘Adalet’ ve ‘Kalkınma’ sorgulanıyor?

(…)

Çok basit bir kural aslında.

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Hatta bu kadar basit başka ilişkiler de var.

İktisat bilimi ‘Kıt kaynakların verimli kullanılmasını’ amaçlar.

Kaynaklarımız kıt mı? Elbette kıt…

Öyle olmasa “Kasadan tek kuruş çıkmadan yollar, köprüler, şehir hastaneleri yapıyoruz” niye denildi.

İyi ama ekonomi çok daha iyiyken bu ‘kamusal malları’ para yok diye müteahhitlere veren yönetim, kriz esnasında dahi bu müteahhitlere nasıl para bulup ödüyor? Demek ki Hazine Garantili Müteahhitlerin işi parasızlıktan değilmiş.

Covid-19 salgınında bile Kısa Çalışma Ödeneğinden Millete 5 milyar lira verilirken, birkaç müteahhide 6 milyar ödenebiliyormuş.

İbrahim Kahveci’nin yazısı